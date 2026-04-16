JTBは、松山市と締結した観光振興などに関する連携協定の一環として、観光デジタルマップ「道後温泉と城下町松山市満喫デジタルマップ」を、4月16日から公開する。JTBは、昨年3月に松山市と締結した連携協定に基づき、官民連携による観光の高付加価値化と来訪者の利便性向上に取り組んでいる。そのなかで、観光DXによる地域活性化およびデジタル化によるデータの収集とデータの利活用を進めるため、今回のデジタルマップ公開に至っ