ファミリーマートは、昨年、発売直後からSNSやネットニュースで大きな話題を呼び、完売する店舗が続出した「冷凍チョコバナナ」を、今年も4月21日から順次、全国のファミリーマート約1万6400店舗で販売する。原料のバナナには、おいしく食べられるにもかかわらず、さまざまな理由からそのままでは捨てられてしまう規格外のバナナを使用。今回の使用量は約160トン（皮つきの重量で換算）になる見込み。ファミリーマートは、今年9月