松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、4月21日10時から「豚ロースグリル定食」を販売する。これまで様々な味わいで展開してきた豚ロースメニューに、豚肉の厚みをグレードアップした「豚ロースグリル定食」が期間限定で登場する。鉄板の上でじゅわっと焼き上げた、120gの厚切り肉は程よい弾力で食べ応え抜群だとか。卓上に用意している好みの焼肉のたれと合わせれば、肉の旨みとたれの味わいが口いっ