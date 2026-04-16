ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が投手専念で圧巻の投球を披露した大谷翔平選手について言及しました。この日、代わりにDHで出場したのはラッシング選手。4打数2安打を記録し、特に8回には満塁弾を放つなど打撃面で目覚ましい活躍をみせました。ロバーツ監督は、試合後に囲み取材に対応。記者からラッシング選手の大活躍を指摘され、「大谷選手がDHの座を奪い返すことができるか」と問われると「ええ、できますよ(笑)。金曜日に