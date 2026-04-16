◇プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(16日、甲子園球場）阪神のルーカス投手が初回に失点しました。来日初登板となった1日のDeNA戦では初回に3点を失うなど5回途中4失点で敗戦投手。前回のヤクルト戦は5回1失点でいずれも初回に失点しました。この日は先頭にストレートのフォアボールを与えると、続く佐々木俊輔選手は追い込みながらも2者連続のフォアボールでいきなりピンチを迎えます。泉口友汰選手はセンターフライで1アウトを取り