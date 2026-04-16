森永製菓は、パキッとした食感の分厚いチョコと、すっきりとした味わいのバニラアイスの組合せで、たっぷりのチョコを思いっきり味わうことができる板チョコ型のアイス「板チョコアイス」を、箱を差し込むとストーリーが変化する「差しコミックパッケージ」デザインで4月27日から期間限定で発売する。パッケージデザインは全10種類で、イラストレーター・冥王めおさんが手がけるイラストの世界観を表現したプロモーション動画も4月