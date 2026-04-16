「阪神−巨人」（１６日、甲子園球場）阪神が試合開始からわずか１０分で先制を許した。前日１５日の同戦に先発予定だったルーカスは、雨天順延を受けこの日スライド登板。調整の難しさからか、立ち上がりから制球が定まらなかった。先頭・松本はストレートの四球。佐々木も２球連続ボールで、７球目にようやく初めてのストライクを取った。しかし、フルカウントから四球で歩かせてしまう。無死一、二塁となると、捕手・坂