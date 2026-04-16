◇セ・リーグ巨人―阪神（2026年4月16日甲子園）巨人のボビー・ダルベック内野手（30）が16日の阪神戦（甲子園）に「4番・三塁」で先発出場し、初回の第1打席で左越えへ先制の3号3ランを放った。1死一、二塁の先制機で打席に入ったダルベック。カウント2ボール2ストライクからの7球目、真ん中高めにスライダーが甘く入ったところを逃さなかった。ダルベックにとっては3月29日の阪神戦（東京ドーム）以来、12試合ぶりの