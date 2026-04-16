綾瀬はるかのものまね芸人として知られる沙羅が１５日、自身のＸを更新。英検準一級に合格したことを報告した。７回目の挑戦だったという。「このたび英検準１級に合格する事ができました６回落ち続けて７回目でやっとです２年半かかりました。」と喜び報告。「特にＲｅａｄｉｎｇとＷｒｉｔｉｎｇモチベーション維持が難しかったけど諦めないでよかった」とつづった。通常の勉強に加え、ＮＥＴＦＬＩＸドラマを