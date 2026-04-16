震度7を2度観測した熊本地震で、本震から16日で10年となります。熊本赤十字病院の当時の救命救急の責任者は、1度目の揺れで終わると思ったと当時の認識を語りました。熊本赤十字病院・奥本克己院長：前震、本震という言葉自体知らなかった。14日の揺れが収まったあとは終了と思っていた。熊本赤十字病院は4月16日の本震で電気の配線が損傷し、救命救急センターが停電したため、数十人の患者や傷病者を病院の本館に移しました。その