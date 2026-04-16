俳優伊藤英明（50）、染谷将太（33）が16日、あべのハルカス（大阪市阿倍野区）で、オール関西ロケで撮影中のダブル主演映画「国境」（井筒和幸監督）の記者会見に登場した。原作は黒川博行氏の同名作（疫病神シリーズ）で、桑原と二宮の“疫病神コンビ”が、だまされた金を奪い返すため北朝鮮へ密入国し、国外へ逃げた詐欺師を追う。会見には井筒監督と黒川氏も出席した。伊藤、染谷らは大阪平野の真ん中にそびえ立つ、あべのハル