【漫画】本編を読む16歳で妊娠した少女と、産婦人科の助産師として働き始めたばかりの女性。『16歳の母 〜助産師が見た、奇跡の出産物語〜』（おたんこ助産師：著、ふらみんこ：マンガ/KADOKAWA）は、このふたりの立場から見たさまざまな出産現場の様子と、子どもを授かるということの尊さを伝える物語だ。16歳の紗季には中学生のときから交際している彼氏がいた。ある日生理がこないことを不安に思った紗季は、彼氏と一緒に妊