石川県小松市の応援隊長「ポムポムプリン」の誕生日を祝いました。サンリオの人気キャラクターのポムポムプリンは、小松市の応援隊長を務めていて、4月16日が誕生日。小松市役所にはポムポムプリンのフォトブースが設けられ、16日朝は地元の園児たちが訪れて祝いしました。園児は：「プリンっていう所が好き」「楽しかった」市のPR活動で小松市が大好きになったというポムポムプリン。誕生日を迎えてパワーアッ