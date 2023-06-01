映画『プラダを着た悪魔2』の日本版声優陣が解禁された。あわせて吹替版予告も公開され、ミランダ、アンディ、エミリー、ナイジェルらおなじみの面々が、日本語版でも再びスクリーンに帰ってくることが明らかになった。 2006年公開の前作『プラダを着た悪魔』は、“働く女性のバイブル”として長く愛されてきた不朽の名作だ。続編となる『プラダを着た悪魔2』では、トップファッション誌「ランウェイ」のカリスマ編