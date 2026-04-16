能登半島地震の発災時に問題となったのが、歯の治療を行う施設の不足です。こうした課題を解決するため16日、石川県庁では、被災地などで歯科医療を行うための診療車がお披露目されました。どのような車両なのでしょうか。金沢のシンボル鼓門が描かれたこちらのマイクロバス。中に入ってみると…河合 紗花 記者：「車内にはこのように診療台が設置されいて、虫歯の治療や入れ歯の治療など一般的な歯科治療が行えるようになっていま