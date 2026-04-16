米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（ワシントン）が１５日（日本時間１６日）に放送され、ダービー・アリン（３３）が悲願のＡＥＷ世界王座を獲得した。２０１９年からＡＥＷマットのトップ戦線で活躍しカリスマ人気を得てきたが、最高峰の同王座は手にしていない。現王者のＭＪＦは、１２日（同１３日）のＰＰＶ「ＤＹＮＡＳＴＹ」でケニー・オメガの挑戦を退けて防衛。試合後にアリンが次期挑戦者に決まったが、こ