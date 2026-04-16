4月12日(日)、東京・恵比寿ガーデンプレイスのThe Garden Hallに、50〜60代女性800人が集まるイベントが開催された。宝島社の雑誌『素敵なあの人』と『大人のおしゃれ手帖』による初の2媒体合同イベント「素敵な大人のごきげんフェス2026」だ。会場に足を踏み入れると、友人と連れ立ってブースを回る人、1人でステージに見入る人など、思い思いのスタイルで楽しむ姿が広がっていた。共通しているのは、その表情の晴れやかさだ。女