東京・稲城市よみうりランド遊園地内の「ポケパーク カント―」で販売している「麦茶」のデザインが話題になっています。「ポケパーク カントー」公式Xアカウント(@PokeParkKANTOjp)は、同施設で販売する「麦茶」のペットボトルデザインを4月16日に投稿しました＼ポケパーク カントーの「麦茶」／麦茶のペットボトルデザインをご紹介！ガーディ、ロコン＆ロコン（アローラのすがた）、ヒノアラシ、フォッコ＆チラーミィが描かれた4