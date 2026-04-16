元グラビアアイドルがInstagramで公開した、大胆な“まる出し”ショットがネット上で話題を集めている。その人物とは、タレントのほしのあき（49）だ。ほしのは13日、誕生日を迎えた娘を祝うため都内のカフェでアフタヌーンティーを楽しんだ様子を投稿。桜の装飾で彩られた店内や、ティースタンドに並ぶ春らしいスイーツを収めた動画を公開し、《食べるのが勿体ないくらい可愛かったよ》と感想を綴っている。動画のラストには、黒