職場内いじめの被害を訴えた後に突然亡くなった韓国MBCの気象キャスター、故オ・ヨアンナさんの遺族が起こした損害賠償訴訟で、裁判が停滞している。加害者と名指しされた同僚の気象キャスターら証人が、相次いで出廷しなかったためだ。【画像】“加害者”とされる気象キャスターたち4月16日、ソウル中央地裁民事合議48部（部長判事キム・ドギュン）は、オ・ヨアンナさんの職場内いじめに関する損害賠償訴訟の第5回弁論期日を開い