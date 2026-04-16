京都府南丹市で小学生の安達結希さんが遺体となって発見された事件で、父親の安達優季容疑者が死体遺棄容疑で逮捕された。2026年4月16日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は安達家に一体何があったのかととりあげた。職場で結希さんの母親と知り合い、数カ月前に結婚した養父番組は、安達容疑者が職場で結希さんの母親と知り合い、数カ月前に結婚したばかりという近所の人たちの話を紹介した。八木麻紗子ア