◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１６日・甲子園）阪神の先発、イーストン・ルーカス投手が立ち上がりに苦戦した。初回先頭の松本に全くストライクが入らずに四球。佐々木も連続四球でピンチを迎えた。泉口は中飛に打ち取ったが、ダルベックに先制３ランを浴びた。スライダーが甘く入り、左翼席へ運ばれた。来日３度目の先発だが、３試合とも初回に失点した。