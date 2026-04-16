俳優の伊藤英明と染谷将太が大阪市内で、ダブル主演する映画「国境」（井筒和幸監督、来年公開予定）のオール関西“撮影中”会見に出席した。大阪のヤクザ・桑原（伊藤）と、建設コンサルタント・二宮（染谷）がバディを組み、アウトロー２人が悪党を相手に暴れ回る今作。伊藤とは６度目の共演となる染谷は「毎回ご一緒する時は、濃い現場で。一緒に木に登ったり、戦ったり、殺されたり関係性が変わって。乗り越えて乗り越えて