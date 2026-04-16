ＮＨＫ大阪放送局は大阪市中央区の同局で平匠子局長の定例会見を実施し、４月２９日午後１０時５分からＡＭラジオで、漫才コンビ「たくろう」の冠特番「たくろうのたくろう様ですッ！！」を放送すると発表した。コンセプトは「ちょっとズレてて、ちょうどいい」。他人にはあまり理解してもらえない“生きづらさ”を抱えた人にスポットを当てるトーク番組だ。現在、ラジオ、テレビともに地上波の冠番組を持たない「たくろう」に