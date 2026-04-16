女優の佐々木希と目が合うショットにファンはくぎ付けだ。佐々木は１６日までに自身のインスタグラムを更新し、「デビュー２０周年を記念して、「佐々木希と目が合いすぎる日めくり」を発売することが決定しました」と書き出すと、「コンセプトは、とてもお恥ずかしいのですが、〓とにかく私と目が合うカレンダー〓となっております」と説明。至近距離で目が合い続ける日めくりカレンダーは、いわば“没入型”である。「今回