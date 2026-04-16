自転車の違反行為に対して、4月1日から交付が始まった「青切符」について、静岡県内では開始から10日間で11件の青切符が交付されたことがわかりました。4月1日に始まった青切符は16歳以上が対象で、自転車の違反行為によって車や歩行者に危険を生じさせた場合などに交付されるものです。違反行為は「一時不停止」や「右側通行」など113項目あり、最高1万2000円の反則金の納付が求められます。静岡県警によりますと、県内では4月10