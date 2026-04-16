浜松市にある日本語学校の入学式が16日開かれ、世界12か国から集まった新入生らが日本語の習得や日本での生活に向け決意を新にしました。（代表の学生 ）「夢だった日本で、これからいろいろなことにチャレンジしたい」決意を新たに浜松日本語学院の入学式に出席したのは、ミャンマーやネパールなど12か国から集まった246人です。式には、それぞれの国の伝統的な服装で参加する新入生の姿も見られ、松葉 優子 校長は「