人口減少が進む中、山形県内でも外国人材が活躍する企業が増えてきています。4月、新たな仲間を迎えた山形市の老舗企業にスポットを当てます。新入社員「おはようございます」山形市内の企業で行われた入社式。鈴木社長「辞令、ワタライ・ビスワス殿。よろしくお願いします」日本出身の1人とネパール出身の8人が入社しました。ネパール出身「こちらで働く機会をあげてくれて本当に感謝しております」「責任感を持って