お笑いタレント・おばたのお兄さんが4月16日、自身のブログを更新。今年初めて熱中症になったことを明かしました。 【写真を見る】【おばたのお兄さん】トレーニング中今年初の熱中症に「まだ四月か！！夏大丈夫か！？今年の夏が少し怖くなりました」午前中に、トレーニングをしようと陸上トラックを訪れたおばたのお兄さん。「気温は22℃そよ風も吹いていて気持ちいい中、200mを5.6本走るつもりでしたが、、、3本目が終