“ゴミ清掃員”としても働くお笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一（49）が16日、自身のXを更新。ゴミ清掃員の仕事を始めて最初に買ったというものを明かした。【映像】マシンガンズ滝沢が引用した“マンションのゴミから女性宅特定”のニュース滝沢は、マンションのゴミ置き場で見つけた宅配伝票をもとに、被害女性宅が特定され侵入されたという事件のニュースを引用の上で「ごみ清掃員になって一番最初に買ったのは、ちゃん