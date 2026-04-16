◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年4月16日甲子園）阪神の先発、イーストン・ルーカス投手（29）が開幕から3試合連続で初回に失点を喫した。初回、先頭の松本にストレートの四球を献上するなどプレーボールから6球連続ボール。佐々木にもフルカウントから四球でピンチを広げた。無死一、二塁で泉口は中飛に仕留めたものの、ダルベックに左翼越え3ランを被弾した。打線が2得点した直後の2回は無失点で立ち直るかに思われ