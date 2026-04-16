◇MLB ドジャース 8-2 メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのダルトン・ラッシング選手が満塁ホームランを含む4打数2安打の活躍。ここまで5試合に出場し、驚異的な数字を残しています。この日、大谷翔平選手が投手専念での先発マウンドに上がったことにより、DHの枠にラッシング選手が入り、7番でスタメン出場。すると2回、2アウトから相手先発クレイ・ホームズ投手からライト線への2塁打を放つと、続くキム・ヘ