１２日の自民党大会で陸上自衛隊員が国歌を歌ったことを巡り、千葉県の熊谷俊人知事は１６日の定例記者会見で、「不適切としか言いようがない」と述べた。熊谷知事は「民主主義国家では、軍事的な力を持つ団体と政治は切り分けられなければならない。これは人類の歴史の教訓そのものだ」と指摘。自衛隊には期待をしている立場だとしたうえで、自民党と自衛隊の双方が「不適切だったと総括する必要がある。改善につなげていくと