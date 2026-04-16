◇パ・リーグロッテー日本ハム（2026年4月16日ZOZOマリン）ロッテの藤原恭大右翼手選手（25）が、0−0の初回先頭打者でいきなり日本ハム・細野晴希投手から左前打をマーク。これでチームは対細野連続イニング無安打記録を10でストップした。左腕には3月31日にノーヒットノーランを喫した。そして24年7月3日の5回から、続いた連続無安打イニング記録は10となっていた。