来月5日のこどもの日を前に、横手市の公園に、16日にこいのぼりが飾られました。風に吹かれながら泳ぐ色とりどりのこいのぼりと見頃を迎えたサクラが、訪れた人たちを楽しませています。横手市十文字町にある梨木公園では、地元の子どもたちの健やかな成長を願い、毎年この時季に公園の池の上にワイヤーを張って、こいのぼりを飾っています。こいのぼりは、いらなくなった家庭から市に贈られたもので、今年は約90匹が飾られ