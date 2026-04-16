仙北市角館町では、武家屋敷通りのシダレザクラと桧木内川堤のソメイヨシノがいずれも満開となり、多くの花見客でにぎわっています。♢♢♢♢♢※映像でご覧ください♢♢♢♢♢ここ数日、気温の高い日が続いたこともあって、開花が一気に進んだ印象ですね。きょう16日に満開が発表された桧木内川堤のソメイヨシノは、平年と比べて12日早い満開となりました。シダレザクラと合わ