：ようやく次の段階に入った日産の電動戦略日産は2026年4月14日、グローバル市場戦略などの長期ビジョンを発表するとともに、新型「エクストレイル／ローグ e-POWER」を世界初公開しました。2025年3月、日産は今後の新型車投入計画について明らかにしており、そのなかで北米で2026年度に新型ローグの生産を開始すると明らかにしています。【画像】超カッコいい！ これが6年ぶり全面刷新の日産「新型エクストレイル」です！ 画