＜JMイーグルLA選手権事前情報◇15日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞勝みなみは14日の夜、MLBロサンゼルス・ドジャースの本拠地であるドジャー・スタジアムにいた。大谷翔平選手が1番・DHで出場し、山本由伸投手が先発登板。かねて交流のある山本投手の厚意で観戦チケットを手配してもらうことができ、山下美夢有らを誘って現地観戦が実現した。〈連続写真〉大谷翔平と原英莉花、2人のスイングに