＜ノジマチャンピオンカップ箱根 シニアプロゴルフトーナメント初日◇16日◇箱根カントリー倶楽部（神奈川県）◇7060ヤード・パー71＞国内シニアツアーの第1ラウンドが終了した。55歳の兼本貴司が1イーグル・4バーディ・1ボギーの「66」をマーク。5アンダー・単独首位発進を決めた。≪写真≫シニアとは思えない！兼本貴司のいかつすぎる14本4アンダー・2位タイに海老根文博、上田諭尉、シニアルーキーの小林正則。3アンダー・5