人気アイドル「iLiFE!」の心花りりと空詩かれんが自身の憧れのアーティストについて明かし、ライブへの熱い思いを語る場面があった。【映像】「絞りすぎた」通過者選定中のメンバーの様子「私（i）と貴方（!）で作るアイドル（i）ライフ（LiFE）」をコンセプトに活動する「iLiFE!」。現サポートメンバー・恋星はるかが担当するメンバーカラー“ピンク”を担う新メンバー1人を発掘するプロジェクト「Project i」が始動し、その