イラン情勢による医療物資への影響をめぐり、政府はおよそ3000の医療機関などから相談が寄せられていると明らかにしました。【映像】医療物資に「目詰まり」 イラン情勢受け政府が対策へ赤沢経産大臣「足元では、一部で供給の偏りや流通の目詰まりが生じているものと認識をしています」上野厚労大臣「両省が省庁の垣根を越えて連携し流通段階の目詰まりを一つ一つ丁寧に解消していくことで医療物資等の安定供給を実現できる」