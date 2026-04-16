春闘での高水準の賃上げ回答が続く中、「世帯収入」が増えたと答えた人は5年連続で増加しました。増加分の使い道は、物価高への不安などから生活費の補填がトップでした。【映像】収入増も使い道は「生活費」が7割超に明治安田生命によりますと、1年前と比べて「世帯収入が増えた」と答えた人は28.4％で、3.1ポイント上昇しました。6割以上（62.9％）が「賃上げ」を理由にあげました。増えた分の使い道は、7割以上（71.3％