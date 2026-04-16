お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹（41）が16日、自身のインスタグラムを更新。「見取り図」盛山晋太郎、「ミキ」亜生との熱海旅行を報告した。稲田は「これは楽しかった過ぎて流石にあげてまいますわ#熱海#見取り図盛山#ミキ亜生#ニューさがみや」とつづり、旅行の思い出をまとめた動画を投稿。なぜか金髪でオールバックにセットしたスタイルで旅行を楽しむ姿を披露した。これにファンからは「稲ちゃん