アメリカ国防総省が、今後数日間で数千人規模の兵力を中東に追加派兵する見通しだと現地メディアが報じました。【映像】攻撃を受けたイランの街の様子ワシントン・ポストによりますと、派兵に含まれる空母ジョージ・H・W・ブッシュはアフリカ大陸南端を通って、中東地域に向かっています。空母打撃群に乗艦するおよそ6000人の兵士が派遣される見通しです。また、およそ4200人の海兵隊部隊は、4月末ごろに到着するということ