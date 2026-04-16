16日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台後半で取引された。午後5時現在は前日比07銭円高ドル安の1ドル＝158円86〜88銭。ユーロは01銭円安ユーロ高の1ユーロ＝187円32〜36銭。米国とイランによる戦闘終結に向けた協議が進む可能性があるとの見方から「有事のドル買い」の動きが弱まった。市場では「米国とイランの発信に注目が集まっている」（外為ブローカー）との声があった。