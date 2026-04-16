公正取引委員会は16日、生成人工知能（AI）市場の実態調査に関する報告書を公表した。スマートフォン端末の生成AIを使うアプリを開発しようとする企業に対し、基本ソフト（OS）を提供する企業がソフトウエアへのアクセスを制限すれば独禁法に抵触しかねないと示した。生成AIの市場規模は急速に拡大し、現在の6千億円程度から2029年には2兆円ほどに達する見込みだ。独禁法に違反するケースを紹介することで健全な競争環境の維持