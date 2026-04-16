政府は１６日、南極観測船「しらせ」が退役する２０３４年以降、後継船の運用を海上自衛隊から海洋研究開発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ）に移行させる方針を明らかにした。海自は、中国など周辺国による海洋活動の活発化で任務量が増加しているほか、人員も不足しており、現行の体制を維持することが難しくなった。南極観測船は日本と南極を往復し、研究者や物資などを運ぶ。海自は１９６５年に「ふじ」が就航して以降、約６０年間に