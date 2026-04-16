映画監督の井筒和幸氏（73）が16日、大阪市内で会見に出席。8年ぶりに手掛け、現在オール関西ロケ中の映画「国境」の主演2人の努力を称えた。関西オールロケで撮影中の同作。大阪のヤクザ役の伊藤英明と、建設コンサルタント役・染谷将太という“アウトロー2人”がバディを組み、悪党相手に暴れ回る、黒川博行氏の人気小説“疫病神シリーズ”の「国境」を映画化した。撮影前から主演2人は関西弁を練習。「イントネーションだ