イスラエルのネタニヤフ首相とレバノンのアウン大統領/Getty Images（CNN）イスラエルのネタニヤフ首相が16日、レバノンのアウン大統領と協議する見通しであることが分かった。イスラエルの当局者がCNNに明らかにした。イスラエルとレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの間では戦闘が続き、米イスラエルとイラン間で成立した不安定な停戦を揺るがす恐れが出ている。イスラエルの情報筋は15日、CNNの取材に対し、イスラエルの