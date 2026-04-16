国民民主党の玉木雄一郎代表がXを更新しました。【映像】国民・玉木代表の公式X「木原官房長官『反省すべきだ』維新の藤田共同代表『不適切だ』自民党大会への自衛官の出席に関して、与党幹部からもようやく冷静な分析と判断が出てきたことは良かったと思います。ただ、閣僚が『政務三役、あるいは官房長や事務次官まで上がっていれば、また別の判断があったかと思う』などと言ってしまうと、現場の上司の判断が間違っていたと示